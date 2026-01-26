Рютте закликав країни ЄС, що "сидять на запасах перехоплювачів", передати ці ракети Україні

У деяких державах Європейського Союзу досі є великі запаси ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, які на переконання керівництва НАТО могли б бути передані Україні.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, виступаючи на засіданні безпекового комітету Європарламенту 26 січня.

Рютте попросив європейські держави передати Україні ракети-перехоплювачі для ППО, які зберігаються в їхніх арсеналах.

"Ви знаєте, представники яких країн присутні у цій залі. Я міг би конфіденційно поінформувати вас, але не на відкритому засіданні, хто саме сидить на великих запасах перехоплювачів. Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі заявив, що він повністю погоджується з тим, що значна частина цього озброєння має бути передана Україні, оскільки зараз це є очевидним пріоритетом", – заявив Рютте.

Він звернув увагу євродепутатів, що "щоночі по Києву, Львову, Харкову та інших великих населених пунктах України випускають від 20 до 50 ракет і сотні безпілотників".

"Показники перехоплення знизилися, і це сталося тому, що деякі системи NASAMS, які зараз знаходяться в Україні, не мають достатньої кількості ракет-перехоплювачів для відсічі. Системи Patriot також потребують постійного постачання ракет PEC для перехоплення", – констатував генсек НАТО.

Він зазначив, що є два шляхи покриття цього дефіциту: перший – "пакети допомоги від США, оскільки значну частину цієї системи складають саме перехоплювачі для комплексів NASAMS та Patriot", другий – "те, що ви маєте у своїх національних арсеналах".

"Де це можливо, допоможіть чинити тиск на ваші уряди, щоб вони це зробили; деякі уряди вже діють", – звернувся очільник НАТО до депутатів Європарламенту.

"Я постійно працюю з вашими лідерами. Будь ласка, допоможіть мені як парламентарі у цій роботі", – додав він.

Марк Рютте наголосив, що це – "питання життя і смерті кожного дня", а також – "питання захисту критичної, зокрема енергетичної, інфраструктури України".

Як повідомляла "Європейська правда", генсек НАТО Марк Рютте 26 січня також попросив ЄС відійти від правила "купуй європейське" в закупівлях зброї для України.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість тим, що поглиблення протистояння США з європейськими державами вдарить по спроможності української протиповітряної оборони.

Водночас Зеленський повідомив, що до ініціативи PURL, у рамках якої держави закуповують у США зброю для України, приєдналось загалом вже 24 країни.

Раніше повідомлялося також, що Пентагон уклав угоду для потроєння виробництва ракет до Patriot.