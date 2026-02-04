Як Трамп використовує сепаратистів для тиску на Канаду і що з цього може вийти

Нещодавнє розслідування Financial Times викрило серію таємних контактів між командою Дональда Трампа та представниками сепаратистського руху канадської провінції Альберта.

За даними FT, протягом останніх дев’яти місяців посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа як мінімум тричі непублічно зустрічалися у Вашингтоні з лідерами організації Alberta Prosperity Project (APP).

Група Alberta Prosperity Project (APP) виступає за відокремлення багатої на нафту провінції від Канади. Вони шукають у США підтримки – як політичної, так і фінансової – для реалізації своїх цілей.

Зокрема, на початку 2026 року делегація APP мала черговий візит до Вашингтона, щоб, як стверджують джерела FT, офіційно запросити про кредитну лінію обсягом $500 млрд на випадок оголошення референдуму про незалежність Альберти. Мовляв, такі кошти мали б фінансово "підстрахувати" нову "вільну Альберту" у перехідний період після здобуття незалежності.

Офіційно у Білому домі та Держдепі США змушені були підтвердити факт таких контактів, проте заперечили будь-які зобов’язання перед сепаратистами, підкресливши, що зустрічі з різними громадськими групами та рухами – звична практика.

Нагадаємо, Трамп бачить Канаду як частину американської сфери впливу, де не повинно залишитися місця для "суб’єктності" або чужих гравців.

У 2023 році Alberta Prosperity Project активно проводила пропагандистські заходи й випустила "Дорожню карту до суверенітету", де виклала свій план дій – від прийняття провінційних законів про власний пенсійний фонд і поліцію і аж до підготовки референдуму про незалежність.

Основна вимога – аби центральна влада надала Альберті особливий статус, аналогічний до статусу Квебеку, або ж провінція залишає Канаду.

Попри гучність заяв сепаратистів, переважна більшість мешканців Альберти досі не прагнуть розривати зв’язки з Канадою.

Поки APP збирає підписи за референдум, в самій Альберті активізувалися й противники розриву.

Ще у 2025 році виникла ініціатива Alberta Forever Canada, яка організувала контрпетицію проти незалежності провінції. Ця акція здобула значний резонанс: понад 438 тис. мешканців Альберти підписалися під закликом лишитися в Канаді.

Для порівняння, щоб внести питання про референдум до парламенту, APP потрібно зібрати приблизно 177 тисяч підписів (10% виборців провінції) за 120 днів – тобто удвічі менше.

На початку січня 2026 року така петиція була зареєстрована і збір буде проводитися до травня. Зважаючи на соціологію, необхідну кількість голосів для оголошення референдуму вони знайдуть.

І саме тут фактор Дональда Трампа може зіграти роль "чорного лебедя". Адже одночасно з оприлюдненням фактів про таємні переговори з APP у США пролунали заяви, які сепаратисти подають як ознаку підтримки їхньої справи з боку впливового союзника.

Подібні сигнали можуть схилити частину виборців до думки: якщо вже самі США за, то, може, справді варто спробувати?

З іншого боку, американське втручання може стати і щепленням проти сепаратизму. Для багатьох поміркованих канадців, навіть тих, хто критикує Оттаву, поява на обрії постаті Дональда Трампа як потенційного "шефа" незалежної Альберти – привід насторожитися.

Попри референдум, який, скоріше за все, відбудеться, все ж ймовірність незалежності є доволі незначною. Більшість канадських оглядачів відверто скептичні.

Швидше за все, гра Трампа з альбертськими сепаратистами має прагматичну мету – натиснути на Оттаву там, де це вигідно Вашингтону.

