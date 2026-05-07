Один з дронів, які залетіли до Латвії, врізався у порожній нафтовий резервуар

Новини — Четвер, 7 травня 2026, 08:53 — Уляна Кричковська

Один з дронів, який порушив повітряний простір Латвії у ніч проти 7 травня, врізався у порожній нафтовий резервуар.

Про це заявив голова Резекненської районної ради Гунтарс Скудра, пише LSM, передає "Європейська правда".

Як писали, 7 травня Латвія повідомила про невідомі дрони, які порушили її повітряний простір з боку Росії.

Державна поліція підтвердила, що служби екстреної допомоги виявили можливі уламки дрона на нафтосховищі у місті Резекне.

Глова Резекненської районної ради заявив, що один із дронів врізався у порожній нафтовий резервуар.

Нагадаємо, 3 травня жителів кількох регіонів Латвії та Естонії попередили про можливу загрозу безпілотників, спричинену російської агресією проти України. 

Тоді ж стало відомо, що безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією.

Після цього прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо наголосив президенту Володимиру Зеленському на неприпустимості того, щоб фінський повітряний простір порушували дрони.

