Один з дронів, які залетіли до Латвії, врізався у порожній нафтовий резервуар

Один з дронів, який порушив повітряний простір Латвії у ніч проти 7 травня, врізався у порожній нафтовий резервуар.

Про це заявив голова Резекненської районної ради Гунтарс Скудра, пише LSM, передає "Європейська правда".

Як писали, 7 травня Латвія повідомила про невідомі дрони, які порушили її повітряний простір з боку Росії.

Державна поліція підтвердила, що служби екстреної допомоги виявили можливі уламки дрона на нафтосховищі у місті Резекне.

Глова Резекненської районної ради заявив, що один із дронів врізався у порожній нафтовий резервуар.

⚠️Rēzeknē nogāzies kaujas drons ! Progresīvā Vienotība nav spējīga aizsargāt Latviju❗️Par šīm neizdarībām tiks vērtēta katra atbildība, tanī skaitā ministra un premjeresa❗️

Sodien, 7. maijā, ap 3.30 Valsts policija ir sanemts izsaukums uz naftas uzglabāšanas objektu Rēzeknē pic.twitter.com/xGpkgrlxZT – Edmunds Zivtiņš (@zivtinsh) May 7, 2026

Нагадаємо, 3 травня жителів кількох регіонів Латвії та Естонії попередили про можливу загрозу безпілотників, спричинену російської агресією проти України.

Тоді ж стало відомо, що безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією.

Після цього прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо наголосив президенту Володимиру Зеленському на неприпустимості того, щоб фінський повітряний простір порушували дрони.