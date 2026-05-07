Президенти Литви та Польщі спостерігали за спільними навчаннями біля Сувальського коридору

У середу президент Литовської Республіки Гітанас Науседа разом із президентом Республіки Польща Каролем Навроцьким спостерігали за міжнародними литовсько-польськими тактичними військовими навчаннями "Хоробрий грифон 26".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі президента Литви.

Під час навчань "Хоробрий грифон 26" армії обох країн відпрацьовували швидке та скоординоване реагування на можливі загрози у так званому Сувальському коридорі.

Ці навчання, що вже стали традиційними, є частиною оперативного плану оборони "Орша", розробленого збройними силами Литви та Польщі для захисту стратегічно важливого Сувальського коридору.

"Литва і Польща – стратегічні партнери, близькі союзники. Нас об’єднує як спільна історія, так і спільна відповідь на сучасні геополітичні виклики – разом ми стикаємося з викликами, пов’язаними з сусідством з Калінінградською областю Росії та Білоруссю", – зазначив Науседа.

За його словами, спільні військові навчання наочно демонструють, що Литва і Польща готуються забезпечувати безпеку своїх країн і всього східного флангу НАТО не гучними заявами, а діями.

"Спільні навчання в так званому Сувальському коридорі підвищують рівень взаємодії збройних сил наших країн, доводять до автоматизму процедури спільного реагування на можливі загрози та демонструють нашу рішучість стримувати будь-яку можливу агресію. Не випадково план оборони збройних сил Литви та Польщі, призначений для стратегічно важливого Сувальського коридору, має назву "Орша". Як і тоді, під Оршею, так і зараз литовські та польські військові готові спільними діями перегородити шлях ворогу зі Сходу", – сказав глава Литви.

Під час двосторонньої зустрічі президенти обговорили питання зміцнення оборони та безпеки регіону, військову та політичну підтримку України, а також пріоритети майбутнього саміту НАТО в Анкарі. Сторони погодилися, що спільною метою Литви та Польщі на майбутньому саміті НАТО є збереження та підтвердження трансатлантичної єдності як основи Альянсу, зазначається в повідомленні.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа підписав закон щодо створення військового полігону у Сувальському коридорі та розширення ще одного.

Ухвалення проєкту супроводжувалося суперечками і спротивом частини суспільства. Так, 14 квітня у Вільнюсі кілька сотень людей вийшли на протест проти створення полігону, аргументуючи це захистом природи.

Нагадаємо, так званий Сувальський коридор – вузька смуга територій Литви та Польщі між Білоруссю і Калінінградською областю РФ – вважається дуже ймовірним напрямком атаки у разі війни з Росією, оскільки це дозволило би росіянам обрізати усі сухопутні логістичні шляхи з Центральної Європи у Балтію та спростити собі логістику до Калінінграда.