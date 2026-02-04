Как Трамп использует сепаратистов для давления на Канаду и что из этого может получиться

Недавнее расследование Financial Times раскрыло серию тайных контактов между командой Дональда Трампа и представителями сепаратистского движения канадской провинции Альберта.

По данным FT, в течение последних девяти месяцев чиновники администрации президента США Дональда Трампа как минимум трижды непублично встречались в Вашингтоне с лидерами организации Alberta Prosperity Project (APP).

Подробнее об инструменте давления Трампа на Канаду через поддержку сепаратистских движений и о том, что из этого может получиться, читайте в статье программного директора Центра Днестровского Дмитрия Шеренговского Сценарий "расколотой Канады": что дает Трампу поддержка сепаратистов из нефтеносной провинции. Далее – краткое изложение статьи.

Группа Alberta Prosperity Project (APP) выступает за отделение богатой нефтью провинции от Канады. Они ищут в США поддержки – как политической, так и финансовой – для реализации своих целей.

В частности, в начале 2026 года делегация APP совершила очередной визит в Вашингтон, чтобы, как утверждают источники FT, официально запросить кредитную линию в размере $500 млрд на случай объявления референдума о независимости Альберты. Мол, такие средства должны были бы финансово "подстраховать" новую "свободную Альберту" в переходный период после обретения независимости.

Официально в Белом доме и Госдепе США были вынуждены подтвердить факт таких контактов, однако отрицали какие-либо обязательства перед сепаратистами, подчеркнув, что встречи с различными общественными группами и движениями – обычная практика.

Напомним, Трамп видит Канаду как часть американской сферы влияния, где не должно остаться места для "субъектности" или чужих игроков.

В 2023 году Alberta Prosperity Project активно проводила пропагандистские мероприятия и выпустила "Дорожную карту к суверенитету", где изложила свой план действий – от принятия провинциальных законов о собственном пенсионном фонде и полиции и вплоть до подготовки референдума о независимости.

Основное требование – чтобы центральная власть предоставила Альберте особый статус, аналогичный статусу Квебека, или же провинция покидает Канаду.

Несмотря на громкие заявления сепаратистов, подавляющее большинство жителей Альберты до сих пор не стремятся разрывать связи с Канадой.

Пока APP собирает подписи за референдум, в самой Альберте активизировались и противники разрыва.

Еще в 2025 году возникла инициатива Alberta Forever Canada, которая организовала контрпетицию против независимости провинции. Эта акция получила значительный резонанс: более 438 тыс. жителей Альберты подписались под призывом остаться в Канаде.

Для сравнения, чтобы внести вопрос о референдуме в парламент, APP нужно собрать примерно 177 тысяч подписей (10% избирателей провинции) за 120 дней – то есть в два раза меньше.

В начале января 2026 года такая петиция была зарегистрирована и сбор будет проводиться до мая. Учитывая социологию, необходимое количество голосов для объявления референдума они найдут.

И именно здесь фактор Дональда Трампа может сыграть роль "черного лебедя". Ведь одновременно с обнародованием фактов о тайных переговорах с APP в США прозвучали заявления, которые сепаратисты подают как признак поддержки их дела со стороны влиятельного союзника.

Подобные сигналы могут склонить часть избирателей к мысли: раз уж сами США за, то, может, действительно стоит попробовать?

С другой стороны, американское вмешательство может стать и прививкой против сепаратизма. Для многих умеренных канадцев, даже тех, кто критикует Оттаву, появление на горизонте фигуры Дональда Трампа как потенциального "шефа" независимой Альберты – повод насторожиться.

Несмотря на референдум, который, скорее всего, состоится, вероятность независимости все же довольно незначительна. Большинство канадских обозревателей откровенно скептичны.

Скорее всего, игра Трампа с альбертскими сепаратистами преследует прагматичную цель – надавить на Оттаву там, где это выгодно Вашингтону.

Подробнее – в материале Дмитрия Шеренговского Сценарий "расколотой Канады": что дает Трампу поддержка сепаратистов из нефтеносной провинции.