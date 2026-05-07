Ультраправі набирають понад 40% за лічені місяці перед виборами в одній з німецьких земель

За чотири місяці до виборів у німецькій землі Саксонія-Ангальт "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") зміцнила свої позиції в опитуванні та залишається найсильнішою партією зі значним відривом.

Такими є результати опитування Sachsen-AnhaltTREND, проведеного інститутом Infratest dimap, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Ультраправа партія значно випереджає конкурентів, набравши 41% голосів проти 26% у консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

У порівнянні з останнім опитуванням Infratest у вересні, "АдН" додала два процентні пункти. За ХДС (з падінням на один процентний пункт) йдуть "Ліві" (12%) та Соціал-демократична партія (7%).

З таким результатом партії "АдН" не вистачило б лише кількох відсоткових пунктів до керівної більшості.

На запитання, хто повинен очолити наступний уряд землі, "АдН" (43%) та ХДС (44%) у опитуванні практично йдуть нарівні. Якби прем'єр-міністра землі обирали прямим голосуванням, чинний Свен Шульце (ХДС) лідирує з 36%, випереджаючи головного кандидата "АдН" Ульріха Зігмунда (32%).

Наприкінці минулого року глава кримінальної поліції Німеччини Гольгер Мюнх попередив про наслідки для безпеки, якщо ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" отримає контроль над земельними урядами після виборів наступного року.

Нещодавно повідомляли, що Фрідріх Мерц став найнепопулярнішим серед лідерів 24 демократичних країн.