З'явилося фото грошей, які Угорщина повернула Україні

Ощадбанк підтвердив повернення Угорщиною грошей і цінностей, які були захоплені у Будапешті у березні.

"Європейська правда" отримала від джерел світлини передачі цінностей.

фото від джерел "ЄП"

Кошти і цінності повернуто в повному обсязі, цілісність і належність їх пакування були перевірені представниками Ощадбанку, повідомили у пресслужбі банку.

Йдеться про кошти і цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

Ощадбанк також оприлюднив світлини з повернутими цінностями.

фото Ощадбанку

"Незаконне затримання бригади інкасаторів і вилучення Угорщиною на два місяці коштів і цінностей українського державного банку було порушенням багатьох міжнародних норм і правил міждержавної співпраці. Зараз ми вдячні Угорщині за конструктивний підхід. Передавання коштів відбулось відповідно до належної європейської практики міжнародного співробітництва", – заявив Юрій Каціон, голова правління Ощадбанку, який очолював команду банку в Угорщині.

Нагадаємо, 6 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що угорська сторона повернула гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені у Будапешті у березні.

Йдеться про інцидент, який стався 6 березня, коли влада Угорщини захопила українських інкасаторів і велику суму валюти.

Конвой українських інкасаторів перевозив з австрійського Raiffeisen Bank до українського Ощадбанку готівки та золота на суму близько $80 млн.

Згодом Угорщина відпустила українських інкасаторів та ухвалила закон про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку.

Посол України в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю "Європейській правді" наголошував, що у цій справі важливо не просто повернути майно, а й щоб винні понесли покарання.

