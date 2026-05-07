З'явилося фото грошей, які Угорщина повернула Україні
Новини — Четвер, 7 травня 2026, 09:14 —
Ощадбанк підтвердив повернення Угорщиною грошей і цінностей, які були захоплені у Будапешті у березні.
"Європейська правда" отримала від джерел світлини передачі цінностей.
Кошти і цінності повернуто в повному обсязі, цілісність і належність їх пакування були перевірені представниками Ощадбанку, повідомили у пресслужбі банку.
Йдеться про кошти і цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.
Ощадбанк також оприлюднив світлини з повернутими цінностями.
"Незаконне затримання бригади інкасаторів і вилучення Угорщиною на два місяці коштів і цінностей українського державного банку було порушенням багатьох міжнародних норм і правил міждержавної співпраці. Зараз ми вдячні Угорщині за конструктивний підхід. Передавання коштів відбулось відповідно до належної європейської практики міжнародного співробітництва", – заявив Юрій Каціон, голова правління Ощадбанку, який очолював команду банку в Угорщині.
Нагадаємо, 6 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що угорська сторона повернула гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені у Будапешті у березні.
Йдеться про інцидент, який стався 6 березня, коли влада Угорщини захопила українських інкасаторів і велику суму валюти.
Конвой українських інкасаторів перевозив з австрійського Raiffeisen Bank до українського Ощадбанку готівки та золота на суму близько $80 млн.
Згодом Угорщина відпустила українських інкасаторів та ухвалила закон про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку.
Посол України в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю "Європейській правді" наголошував, що у цій справі важливо не просто повернути майно, а й щоб винні понесли покарання.
Детально про інцидент, який ще більше загострив відносини України та Угорщини – у статті Терорист по той бік Тиси. Навіщо Орбан захопив українських заручників та як діяти Києву.