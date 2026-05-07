У Латвії розбилися два безпілотники: один упав біля нафтосховища

У Латвії вранці 7 травня розбилися два дрони, які залетіли у повітряний простір країни з боку Росії.

Про це повідомили представники латвійської армії та поліції, пише LSM, передає "Європейська правда".

Рано вранці в четвер у районах Балві, Людза та Резекне було оголошено про загрозу в повітряному просторі. Станом на 07:00 ранку попередження про загрозу залишається в силі.

За даними поліції, один із дронів впав на вулиці, де розташоване нафтосховище в місті Резекне, що за 40 км від російського кордону.

За даними Державної служби пожежної охорони та рятувальних робіт (VUGD), під час огляду нафтових резервуарів за допомогою тепловізора підвищеної температури виявлено не було.

На місці події працюють служби екстреної допомоги. VUGD проводить гасіння, а Державна поліція оточила уражену територію.

Місце падіння іншого безпілотника поки що не встановлено.

Міністр оборони Андріс Спрудс повідомив, що він прямує до Резекненського регіону. За його словами, ситуація там складна, і загроза триває.

"Наразі Національні збройні сили разом із союзниками по НАТО здійснюють максимальний контроль над повітряним простором; у повітрі також перебувають винищувачі", – сказав він.

Також міністр зазначив, що Україна має повне право захищатися та бити по цілях на території Росії.

"На перший погляд, існує ймовірність, що це безпілотники, які з української сторони націлені на цілі в Росії. Але це лише припущення; інформація потребує перевірки", – додав він.

У Резекне, Резекненському та Людзенському районах сьогодні скасовано заняття у всіх навчальних закладах.

Нагадаємо, 3 травня жителів кількох регіонів Латвії та Естонії попередили про можливу загрозу безпілотників, спричинену російської агресією проти України.

Тоді ж стало відомо, що безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією.

Після цього прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо наголосив президенту Володимиру Зеленському на неприпустимості того, щоб фінський повітряний простір порушували дрони.