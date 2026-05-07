У Британії стартували важливі вибори: голосують в Англії, Шотландії та Вельсі

У Великій Британії стартували важливі травневі вибори: мільйони громадян голосують на місцевих виборах в Англії, а в Шотландії та Вельсі обирають представників до парламентів.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Виборчі дільниці відкрилися вранці 7 травня та працюватимуть до 22:00 за місцевим часом. В Англії вибори проходять у понад 100 органах місцевої влади, де на кону перебувають понад 5 тисяч мандатів.

Голосування відбувається у всіх 32 районних радах Лондона, а також у десятках районних, окружних і графських рад по всій країні.

У частині муніципалітетів обирають також мерів.

Паралельно вибори проходять і в децентралізованих адміністраціях Великої Британії. У Кардіффі виборці визначають склад парламенту Вельсу, а в Единбурзі – новий склад парламенту Шотландії.

Результати голосування можуть суттєво вплинути на політичний баланс у регіонах та стати важливим тестом підтримки для провідних британських партій напередодні загальнонаціональних виборів.

Варто зазначити, що для прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера зараз – один із найскладніших політичних періодів з часу приходу до влади у липні 2024 року. Рейтинг лідера уряду падає, а медіа пишуть про невдоволення ним з боку державного апарату.

Напередодні задля захисту єврейської громади Лондона поліція залучила спеціальну групу у складі 100 додаткових співробітників на тлі систематичних нападів.

