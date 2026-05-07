Литва висловила готовність розмістити більше американських військових
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Європа має зробити все можливе, аби зберегти американські війська, та наголосив, що Литва готова прийняти додаткові війська.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами у четвер, 7 травня, цитує LRT, пише "Європейська правда".
За словами литовського президента, збереження уваги Вашингтона до регіону має вирішальне значення, і союзники по НАТО повинні забезпечити, щоб США не відвертали свою увагу від Європи.
"Перш за все, ми зацікавлені в тому, щоб ці війська, які, можливо, будуть виведені з Німеччини, залишилися в Європі", – сказав він.
Тому Науседа заявив, що Литва буде готова прийняти додаткові сили союзників, якщо відбудеться ротація військ.
"Ми в Литві готові прийняти стільки союзників, скільки зможемо. Ми очікуємо на 5 тисяч німецьких військових до кінця 2027 року. На нашій території вже перебуває понад 1000 американських військових, і ми, безперечно, готові прийняти ще більше в майбутньому та виконати всі наші зобов’язання щодо інфраструктури", – додав президент Литви.
За повідомленнями ЗМІ, виведення військ США, анонсоване Вашингтоном, стосуватиметься насамперед американської механізованої бригади, що дислокується у Фільзеку в Баварії.
Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна веде переговори зі США щодо збереження та розширення американського контингенту в Польщі.
На цьому тлі польський президент Кароль Навроцький провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, в ході якої йшлося, зокрема, про присутність американських військ у Європі.
