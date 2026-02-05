У Німеччині пасажир до смерті побив контролера, це перший такий випадок на залізниці

У Німеччині пасажир без квитка жорстоко побив контролера в одному з потягів Deutsche Bahn, внаслідок чого він помер – це називають першим таким випадком в історії компанії.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ввечері у понеділок, 2 лютого, коли регіональний поїзд DB вирушав від однієї зі станцій біля Франкфурта-на-Майні.

Контролер виявив пасажира без квитка і сказав йому виходити. Чоловік почав бити контролера і завдав йому серйозних травм голови.

Пасажири, які стали свідками подій, надали контролеру першу домедичну допомогу та повідомили у поліцію. Йому проводили серцево-легеневу реанімацію і живим довезли до лікарні, проте вранці у середу він помер. Чоловік сам виховував двох дітей.

У Deutsche Bahn кажуть, що це перший такий випадок в історії компанії, хоча конфлікти безквиткових пасажирів з контролерами – не рідкість.

26-річний нападник виявився громадянином Греції, що проживає у Люксембурзі. До цього він не мав проблем із законом у Німеччині. Чоловіка взяли під варту.

Міністр транспорту Патрік Шнідер висловив співчуття родині, друзям і колегам загиблого.

"Ми маємо робити більше для захисту наших працівників. Поїзди і станції мають бути безпечним місцем", – наголосив він.

Також з’ясувалося, що наступного дня стався інцидент з менш трагічними наслідками у Гамбурзі – після того, як чоловік зайшов у кімнату персоналу станції і його попросили вийти. Він завдав травм співробітнику залізниці.

У 2021 році, в період пандемії коронавірусу, в Німеччині стався інший резонансний випадок, коли клієнт АЗС застрелив касира після вимоги одягнути маску.

