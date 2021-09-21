У Німеччині клієнт АЗС застрелив касира за вимогу одягнути маску
Правоохоронні органи федеральної землі Рейнланд-Пфальц розслідують вбивство 20-річного касира АЗС, який був застрелений за вимогу надіти медичну маску.
Про це заявила поліція у понеділок 20 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
За попередніми даними, ввечері 19 вересня в місті Ідар-Оберштайн 49-річний громадянин Німеччини, які раніше не потрапляв у поле зору поліції, прийшов на АЗС, щоб купити пиво.
Касир відмовився обслуговувати його, нагадавши про необхідність носити маску в громадських місцях.
Підозрюваний повернувся додому, взяв револьвер і повернувся на заправку. Він зайшов туди в медичній масці, взяв пиво, підійшов до каси і зняв маску. Після того, як касир знову зробив йому зауваження, чоловік застрелив юнака. За словами прокуратури, зловмисник "цілеспрямовано вистрілив жертві в голову".
Після цього чоловік зник з місця злочину, але на наступний ранок прийшов "в супроводі жінки" в відділок поліції і зізнався в скоєному.
За словами головного прокурора Рейнланд-Пфальца Кая Фурмана, під час допиту чоловік пояснив, що є противником коронавірусних обмежень, що був психологічно пригнічений розвитком ситуації з пандемією COVID-19, і "не бачив іншого способу" висловити своє невдоволення.
Він визнав свою провину, заявивши, що касир, який дотримувався правил захисту від коронавірусу, здався йому "відповідальним за ситуацію". Чоловіка заарештували і помістили в СІЗО.
Нагадаємо, минулого тижня у Берні акція проти карантинних обмежень переросла у сутички, поліція застосувала водомет.