У Німеччині клієнт АЗС застрелив касира за вимогу одягнути маску

Правоохоронні органи федеральної землі Рейнланд-Пфальц розслідують вбивство 20-річного касира АЗС, який був застрелений за вимогу надіти медичну маску.

Про це заявила поліція у понеділок 20 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За попередніми даними, ввечері 19 вересня в місті Ідар-Оберштайн 49-річний громадянин Німеччини, які раніше не потрапляв у поле зору поліції, прийшов на АЗС, щоб купити пиво.

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Касир відмовився обслуговувати його, нагадавши про необхідність носити маску в громадських місцях.

Підозрюваний повернувся додому, взяв револьвер і повернувся на заправку. Він зайшов туди в медичній масці, взяв пиво, підійшов до каси і зняв маску. Після того, як касир знову зробив йому зауваження, чоловік застрелив юнака. За словами прокуратури, зловмисник "цілеспрямовано вистрілив жертві в голову".

Після цього чоловік зник з місця злочину, але на наступний ранок прийшов "в супроводі жінки" в відділок поліції і зізнався в скоєному.

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За словами головного прокурора Рейнланд-Пфальца Кая Фурмана, під час допиту чоловік пояснив, що є противником коронавірусних обмежень, що був психологічно пригнічений розвитком ситуації з пандемією COVID-19, і "не бачив іншого способу" висловити своє невдоволення.

Він визнав свою провину, заявивши, що касир, який дотримувався правил захисту від коронавірусу, здався йому "відповідальним за ситуацію". Чоловіка заарештували і помістили в СІЗО.

Нагадаємо, минулого тижня у Берні акція проти карантинних обмежень переросла у сутички, поліція застосувала водомет.