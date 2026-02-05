В Германии пассажир до смерти избил контролера, это первый случай на железной дороге

В Германии пассажир без билета жестоко избил контролера в одном из поездов Deutsche Bahn, в результате чего тот скончался – это называют первым таким случаем в истории компании.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел вечером в понедельник, 2 февраля, когда региональный поезд DB отправлялся от одной из станций возле Франкфурта-на-Майне.

Контролер обнаружил пассажира без билета и сказал ему выходить. Мужчина начал избивать контролера и нанес ему серьезные травмы головы.

Пассажиры, ставшие свидетелями событий, оказали контролеру первую медицинскую помощь и сообщили в полицию. Ему проводили сердечно-легочную реанимацию и живым довезли до больницы, однако утром в среду он скончался. Мужчина сам воспитывал двоих детей.

В Deutsche Bahn говорят, что это первый такой случай в истории компании, хотя конфликты безбилетных пассажиров с контролерами – не редкость.

26-летний нападавший оказался гражданином Греции, проживающим в Люксембурге. До этого он не имел проблем с законом в Германии. Мужчину взяли под стражу.

Министр транспорта Патрик Шнидер выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего.

"Мы должны делать больше для защиты наших работников. Поезда и станции должны быть безопасным местом", – подчеркнул он.

Также выяснилось, что на следующий день произошел инцидент с менее трагическими последствиями в Гамбурге – после того, как мужчина зашел в комнату персонала станции и его попросили выйти. Он нанес травмы сотруднику железной дороги.

В 2021 году, в период пандемии коронавируса, в Германии произошел другой резонансный случай, когда клиент АЗС застрелил кассира после требования надеть маску.

