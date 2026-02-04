У Чехії присудили громадські роботи водію трамвая, який вигнав із салону українців

Водія трамвая у Празі засудили до 200 годин громадських робіт за те, що він ображав і вигнав із салону пару українців з дитиною.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Окружний суд району Прага 10 визнав водія трамвая Даніеля Бейвля винним у хуліганстві та присудив 200 годин громадських робіт і проходження "програми соціального перевиховання" у зв’язку з конфліктом з українськими пасажирами трамвая у лютому минулого року.

Вирок ще може бути оскаржений.

Прокурори початково звинувачували його у неправомірній поведінці та образах за ознакою національності, за такими звинуваченнями загрожувало до п'яти місяців в’язниці.

Інцидент стався наприкінці лютого минулого року на одній із зупинок. Водій трамвая виштовхав із салону трьох українців – літню пару з онуком – та облаяв, а також, за матеріалами звинувачення, вдарив чоловіка. Родина українців проживає у Чехії з 2022 року.

Конфлікт стався після того, як хлопчик став ногами на сидіння та постукав по скляній перегородці. У суді чоловік пояснював, що не заважав онуку це зробити, тому що того везли із садочка на дитячому візку і взуття було фактично чисте, та що сказав малому не стукати далі, після того, як він зробив це перший раз.

Водій після того вийшов із салону, зробив їм зауваження за те, що дитина шумить і стоїть на сидінні, врешті почав на підвищених тонах звинувачувати, що вони "забруднили трамвай" і сказав виходити, а також наголошував на їхній національності. Інцидент зняли на відео свідки подій.

За словами чоловіка, інші пасажири сказали, що їм не варто виходити – але вони вирішили вийти, тому що дитина злякалась і плакала. Після того ледь не дійшло до ще однієї фізичної сутички, коли чоловік сказав жінці сфотографувати номер трамвая, а водій побачив це.

Водій заперечує, що спробував вдарити когось, і стверджує, що під час того жесту вказав пальцем.

За два роки роботи на Бейвля надійшло вісім скарг від пасажирів, але більшість не підтвердилися. Він вже не працює водієм трамвая.

Також у Чехії розглядають в апеляції справу чоловіка, звинуваченого в побитті двох українок.

