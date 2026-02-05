Венс про співпрацю з Росією: це не суперечить нашій позиції щодо війни в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон не виключає співпрацю з Росією в деяких сферах, адже це не суперечить американській позиції щодо війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", Венс сказав в інтерв’ю журналістці Мегін Келлі.

Віцепрезидент США, коментуючи можливість співпраці з РФ, відкинув твердження про те, що це суперечить принципам зовнішньої політики країни.

"Люди кажуть, що з Путіним неможливо співпрацювати в будь-яких питаннях, оскільки ви не згодні з вторгненням в Україну. Президент чітко сказав, що Путін не повинен був вторгатися в Україну. Ми будемо намагатися працювати і покласти цьому край, але можуть бути й деякі сфери співпраці (РФ та США. – Ред.)", – зазначив Венс.

За словами посадовця, США можуть не погоджуватися з Росією з низки питань, але це не означатиме неможливість двосторонньої співпраці.

"Його позиція (президента США Дональда Трампа. – Ред.) полягає в тому, що ми за союзи. Може бути країна, з якою ми маємо 90% спільних інтересів, але ми будемо не згодні з 10% питань. Ми можемо не погоджуватися з Росією в багатьох питаннях, але можемо погоджуватися в деяких. І я дійсно вважаю, що це фундаментальна переорієнтація", – додав американський віцепрезидент.

Як стало відомо у понеділок, Росія передала США пропозиції щодо усунення "серйозних бар'єрів" на шляху до повноцінного "оздоровлення" відносин.

Торік ЗМІ повідомляли, що США запропонували відновити роботу Ради Росія-НАТО в рамках врегулювання війни в Україні.

У команді Дональда Трампа заявляли, що президент США хоче перезавантажити відносини з Росією.