РФ передала США пропозиції для відновлення відносин

В МЗС Росії заявили, що передали США пропозиції щодо усунення "серйозних бар'єрів" на шляху до повноцінного "оздоровлення" відносин.

Про це зазначено у відповідях МЗС РФ, що надійшли до пресконференції глави МЗС Сергєя Лаврова, пише "Європейська правда".

"Російська сторона вважає важливим… перейти до справді значущих питань, включаючи відновлення прямого авіасполучення і повернення нашої конфіскованої дипвласності. Американцям передані пропозиції щодо усунення цих серйозних бар'єрів на шляху до повноцінного оздоровлення відносин між Москвою і Вашингтоном", – заявили в російському міністерстві.

Там додали, що якщо США підуть на відновлення відносин з Росією, "перед американцями відкриються вельми перспективні і вигідні, перш за все, для них самих горизонти співпраці з нами".

Серед напрямків – вуглеводні, критично важливі мінерали та рідкісноземельні елементи, співпраця в Арктиці, штучний інтелект і космос.

"Ми вітали б успіх російсько-американської нормалізації, звичайно, за умови, що цей процес і надалі розвиватиметься на рівноправній та взаємоповажній основі", – заявили в МЗС РФ.

25 січня заступник міністра закордонних справ Сергєй Рябков повідомив, що Росія і США "повертаються до нормальності" і ведуть у Москві та Вашингтоні контакти щодо так званих подразників у відносинах.

Торік ЗМІ повідомляли, що США запропонували відновити роботу Ради Росія-НАТО в рамках врегулювання війни в Україні.

У команді Дональда Трампа заявляли, що президент США хоче перезавантажити відносини з Росією.