Вэнс о сотрудничестве с Россией: это не противоречит нашей позиции по войне в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не исключает сотрудничества с Россией в некоторых сферах, ведь это не противоречит американской позиции по войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Вэнс сказал в интервью журналистке Мегин Келли.

Вице-президент США, комментируя возможность сотрудничества с РФ, отверг утверждение о том, что это противоречит принципам внешней политики страны.

"Люди говорят, что с Путиным невозможно сотрудничать по каким-либо вопросам, поскольку вы не согласны с вторжением в Украину. Президент четко сказал, что Путин не должен был вторгаться в Украину. Мы будем пытаться работать и положить этому конец, но могут быть и некоторые сферы сотрудничества (РФ и США. – Ред.)", – отметил Вэнс.

По словам чиновника, США могут не соглашаться с Россией по ряду вопросов, но это не будет означать невозможность двустороннего сотрудничества.

"Его позиция (президента США Дональда Трампа. – Ред.) заключается в том, что мы за союзы. Может быть страна, с которой у нас 90% общих интересов, но мы будем не согласны по 10% вопросов. Мы можем не соглашаться с Россией во многих вопросах, но можем соглашаться в некоторых. И я действительно считаю, что это фундаментальная переориентация", – добавил американский вице-президент.

Как стало известно в понедельник, Россия передала США предложения по устранению "серьезных барьеров" на пути к полноценному "оздоровлению" отношений.

В прошлом году СМИ сообщали, что США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО в рамках урегулирования войны в Украине.

В команде Дональда Трампа заявляли, что президент США хочет перезагрузить отношения с Россией.