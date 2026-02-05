Трамп вважає, що потрапить до раю

Американський президент Дональд Трамп заявив, що гідний потрапити до раю, адже зробив "багато добра для ідеальних людей".

Про це він сказав під час виступу на Національному молитовному сніданку, передає "Європейська правда".

Трамп сказав, що його минулі припущення про те, що він може не потрапити до раю, були насправді жартом.

Він звинуватив ЗМІ в тому, що вони дослівно переказали його минулі слова про загробне життя, натякаючи, що його іронія не була зрозуміла в репортажах.

"Я просто жартував. Я дійсно думаю, що, ймовірно, потраплю туди. Я маю на увазі, що я не ідеальний кандидат, але я зробив дуже багато добра для ідеальних людей", – вважає Трамп.

Зазначимо, що у 2018 році на форумі "Валдай" у Сочі очільник Кремля Владімір Путін сказав схожу фразу: "Ми як мученики потрапимо в рай, а вони просто здохнуть".

Нагадаємо, нещодавно Трамп написав листа норвезькому прем’єру Йонасу Гару Стьоре, в якому пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.