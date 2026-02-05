Трамп считает, что попадет в рай

Американский президент Дональд Трамп заявил, что достоин попасть в рай, ведь сделал "много добра для идеальных людей".

Об этом он сказал во время выступления на Национальном молитвенном завтраке, передает "Европейская правда".

Трамп сказал, что его прошлые предположения о том, что он может не попасть в рай, были на самом деле шуткой.

Он обвинил СМИ в том, что они дословно пересказали его прошлые слова о загробной жизни, намекая, что его ирония не была понята в репортажах.

"Я просто шутил. Я действительно думаю, что, вероятно, попаду туда. Я имею в виду, что я не идеальный кандидат, но я сделал очень много добра для идеальных людей", – считает Трамп.

Отметим, что в 2018 году на форуме "Валдай" в Сочи глава Кремля Владимир Путин сказал похожую фразу: "Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут".

Напомним, недавно Трамп написал письмо норвежскому премьеру Йонасу Гару Стьоре, в котором связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.