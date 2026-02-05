В Греції затримали підозрюваного у передачі розвідданих державі-конкуренту США

В Греції затримали військовослужбовця Збройних сил за підозрою у передачі розвідданих іноземній державі, яка вважається головним конкурентом США.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Підозрюваний, як повідомляється, займав "важливу" посаду і, як стверджується, намагався завербувати інших до шпигунської мережі.

Неназваний військовослужбовець перебував під наглядом Національної розвідувальної служби (EYP) протягом декількох місяців до його арешту.

Як повідомляється, влада втрутилася після того, як помітила значну активізацію його діяльності.

Слідчі стверджують, що це включало збільшення обсягу інформації, яку він розкривав, а також звернення до колег-військовослужбовців з проханням надати доступ до секретних матеріалів.

Офіційні особи заявляють, що витік інформації міг становити загрозу національній безпеці.

Точний характер матеріалів та особи ймовірних одержувачів не були оприлюднені.

Нещодавно у Польщі взяли під варту давнього співробітника Міністерства оборони, якого підозрюють у шпигунстві в інтересах Росії.

Повідомляли також, що у Латвії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії, що збирав інформацію для російської військової розвідки.