У Польщі взяли під варту співробітника Міноборони: підозрюють у шпигунстві

У Польщі взяли під варту давнього співробітника Міністерства оборони, якого підозрюють у шпигунстві в інтересах Росії; затримання відбулось у стінах відомства.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Підозрюваний у роботі на російську розвідку обіймав у польському Міністерстві оборони посаду середнього рівня в Департаменті оборонної стратегії і планування.

Informujemy, że dzisiaj w godzinach porannych w siedzibie MON (al. Niepodległości, Warszawa) doszło do zatrzymania wieloletniego pracownika resortu obrony narodowej. Zatrzymany podejrzewany jest o współpracę z obcym wywiadem. Sprawę prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego, która… pic.twitter.com/n3J9h4bKtj – Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 3, 2026

Журналісти спершу неофіційно дізналися про затримання. Чоловіка взяли під варту прямо у стінах відомства невдовзі після того, як він прийшов на роботу близько 8 ранку, нічого не підозрюючи. Після того його ескортували з будівлі та забрали на допит до Окружної прокуратури Варшави.

"Служби стежили за діями цього чоловіка протягом багатьох місяців. Його дії були ретельно задокументовані та досліджені, тож зібрані докази – дуже сильні", – зазначив анонімний співрозмовник у коментарі виданню.

"Подібних операцій за останні роки не було. Затримання ймовірного шпигуна у такій чутливій структурі, як Міністерство оборони, слід вважати безсумнівним і великим успіхом нашої контррозвідки", – додав він.

Пізніше протягом ранку затримання підтвердив речник Міноборони Януш Сеймей.

"Можу лише підтвердити, що давній співробітник одного з департаментів затриманий і що справа пов’язана з діяльністю, що здійснюється військовою контррозвідкою", – сказав він.

В опублікованому згодом офіційному комюніке Міноборони надали майже ту саму інформацію – про затримання у стінах відомства давнього співробітника Міноборони, якого звинувачують у співпраці з іноземною розвідкою.

"Справою займається Служба військової контррозвідки, що співпрацювала з Департаментом з військових справ Національної прокуратури та військовою поліцією під час затримання. Тривають процесуальні дії", – додали у заяві.

Також 3 лютого стало відомо, що у Польщі засудили до 3,5 років ув’язнення громадянина з прикордонного Грубешува за збір інформації для російської розвідки – зокрема, про заходи безпеки у стратегічному аеропорту Жешува.

Нещодавно Польща оголосила в розшук колишнього військового, який діяв на користь Росії.