У Польщі взяли під варту співробітника Міноборони: підозрюють у шпигунстві

Новини — Вівторок, 3 лютого 2026, 13:15 — Марія Ємець

У Польщі взяли під варту давнього співробітника Міністерства оборони, якого підозрюють у шпигунстві в інтересах Росії; затримання відбулось у стінах відомства.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Підозрюваний у роботі на російську розвідку обіймав у польському Міністерстві оборони посаду середнього рівня в Департаменті оборонної стратегії і планування. 

Журналісти спершу неофіційно дізналися про затримання. Чоловіка взяли під варту прямо у стінах відомства невдовзі після того, як він прийшов на роботу близько 8 ранку, нічого не підозрюючи. Після того його ескортували з будівлі та забрали на допит до Окружної прокуратури Варшави. 

"Служби стежили за діями цього чоловіка протягом багатьох місяців. Його дії були ретельно задокументовані та досліджені, тож зібрані докази – дуже сильні", – зазначив анонімний співрозмовник у коментарі виданню. 

"Подібних операцій за останні роки не було. Затримання ймовірного шпигуна у такій чутливій структурі, як Міністерство оборони, слід вважати безсумнівним і великим успіхом нашої контррозвідки", – додав він. 

Пізніше протягом ранку затримання підтвердив речник Міноборони Януш Сеймей. 

"Можу лише підтвердити, що давній співробітник одного з департаментів затриманий і що справа пов’язана з діяльністю, що здійснюється військовою контррозвідкою", – сказав він.

В опублікованому згодом офіційному комюніке Міноборони надали майже ту саму інформацію – про затримання у стінах відомства давнього співробітника Міноборони, якого звинувачують  у співпраці з іноземною розвідкою. 

"Справою займається Служба військової контррозвідки, що співпрацювала з Департаментом з військових справ Національної прокуратури та військовою поліцією під час затримання. Тривають процесуальні дії", – додали у заяві. 

Також 3 лютого стало відомо, що у Польщі засудили до 3,5 років ув’язнення громадянина з прикордонного Грубешува за збір інформації для російської розвідки – зокрема, про заходи безпеки у стратегічному аеропорту Жешува. 

Нещодавно Польща оголосила в розшук колишнього військового, який діяв на користь Росії.

