У Латвії затримали ймовірного шпигуна ГРУ, що збирав інформацію про авіацію та оборонпром

У Латвії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії, що збирав інформацію для російської військової розвідки.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Служба держбезпеки Латвії у співпраці з військовою розвідкою затримала латвійського громадянина, підозрюваного у зборі інформації для російської військової розвідки.

Кримінальне провадження відкрили ще у середині жовтня за статтею про збір інформації в інтересах іноземної розвідки, обшуки та затримання відбулися за кілька днів після того.

Слідств з’ясувало, що чоловік збирав для Головного управління Генерального штабу ЗС Росії інформацію про приватну інфраструктуру у Латвії, що використовується авіацією, про сили НАТО в країні та ситуацію в оборонно-промисловому комплексі Латвії. Крім того, він цікавився особливостями купівлі SIM-карток місцевих мобільних операторів.

Слідчі продовжують досліджувати вилучені у підозрюваного електронні пристрої, чоловік залишається під вартою.

Крім того, у Латвії розслідують ймовірну підготовку чотирма особами серйозних диверсій в країні в інтересах Росії.

У Німеччині трьох чоловіків засудили за шпигунство на користь Росії.