У Латвії обрали можливі місця для заводу боєприпасів Rheinmetall

У Латвії обрали можливі місця для будівництва заводу з виробництва боєприпасів німецького оборонного концерну Rheinmetall.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, якого цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Міністр запевнив, що потенційні майданчики для майбутнього заводу будуть названі найближчим часом. За його словами, залишилось обрати єдине конкретне місце.

Член правління Державної оборонної корпорації Інгріда Кірсе підтвердила, що з точним місцем розміщення заводу з виробництва боєприпасів Rheinmetall в Латвії поки не визначилися.

За її словами, зараз ведеться активна робота з Rheinmetall над просуванням проєкту – обговорюються умови співпраці та вибір конкретного майданчика.

Кірсе зазначила, що будівельні роботи на заводі можуть розпочатися на початку 2027 року.

За словами міністра оборони, завод з виробництва боєприпасів може бути побудований до 2028 року.

У вересні минулого року в Німеччині був підписаний меморандум про взаєморозуміння щодо створення в Латвії заводу боєприпасів концерну Rheinmetall.

За даними Міністерства економіки, для реалізації проєкту планується створити спільне підприємство. Обсяг інвестицій оцінюється в понад 200 млн євро, а експорт продукції заводу за десять років може перевищити 3 млрд євро.

28 жовтня писали, що Болгарія та Rheinmetall уклали угоду про будівництво заводу для виробництва пороху і боєприпасів.