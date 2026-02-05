В Латвии выбрали возможные места для завода боеприпасов Rheinmetall

В Латвии выбрали возможные места для строительства завода по производству боеприпасов немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, которого цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

Министр заверил, что потенциальные площадки для будущего завода будут названы в ближайшее время. По его словам, осталось выбрать единственное конкретное место.

Член правления Государственной оборонной корпорации Ингрида Кирсе подтвердила, что с точным местом размещения завода по производству боеприпасов Rheinmetall в Латвии пока не определились.

По ее словам, сейчас ведется активная работа с Rheinmetall над продвижением проекта – обсуждаются условия сотрудничества и выбор конкретной площадки.

Кирсе отметила, что строительные работы на заводе могут начаться в начале 2027 года.

По словам министра обороны, завод по производству боеприпасов может быть построен к 2028 году.

В сентябре прошлого года в Германии был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию в Латвии завода боеприпасов концерна Rheinmetall.

По данным Министерства экономики, для реализации проекта планируется создать совместное предприятие. Объем инвестиций оценивается в более 200 млн евро, а экспорт продукции завода за десять лет может превысить 3 млрд евро.

28 октября писали, что Болгария и Rheinmetall заключили соглашение о строительстве завода по производству пороха и боеприпасов.