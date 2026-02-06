У Брюсселі розслідують інцидент із літаком, який почав зліт з руліжної доріжки

В аеропорту Брюсселя розслідують авіаційний інцидент, що стався ввечері 5 лютого з літаком авіакомпанії SAS Scandinavian Airlines, який помилково почав зліт із руліжної доріжки замість злітно-посадкової смуги.

Про це пише AirLive, передає "Європейська правда".

Як повідомляється, рейс з Брюсселя до Копенгагена отримав дозвіл на виліт зі смуги 07R. Однак, згідно з даними сервісу Flightradar24, літак Airbus A320neo розпочав розбіг на паралельній руліжній доріжці.

Літак розігнався до швидкості близько 200 км/год, після чого екіпаж виявив помилку та здійснив аварійне припинення зльоту.

Повітряне судно безпечно зупинилося, постраждалих серед пасажирів і членів екіпажу немає, однак після інциденту рейс було скасовано.

Літак повернувся до термінала, пасажирів висадили, а технічні служби провели перевірку гальмівної системи, яка могла зазнати значного перегріву під час різкого гальмування.

Погодні умови на момент інциденту були сприятливими: видимість перевищувала 10 км, вітер був слабким, хмарність не перешкоджала наземним операціям. Температура повітря становила +7°C, істотних змін погоди не прогнозувалося.

Представник SAS Scandinavian Airlines заявив, що авіакомпанія повністю співпрацює з бельгійськими авіаційними органами.

"Безпека є нашим абсолютним пріоритетом. Наразі ми проводимо ретельне внутрішнє розслідування спільно з місцевою владою, щоб встановити послідовність подій", – зазначили в авіакомпанії.

Причини помилки екіпажу та обставини інциденту наразі з’ясовуються.

Руліжна доріжка – частина льотного поля аеродрому, що з'єднує між собою елементи льотного поля, спеціально підготовлена ​​та призначена для рулювання та буксирування повітряних суден.

Наприкінці листопада 2025 року аеропорт Вільнюса тимчасово не приймав рейси через літак, що з'їхав зі смуги.

Наприкінці грудня біля одного з найпопулярніших гірськолижних курортів Фінляндії великий пасажирський літак та менший з’їхали зі смуги у замети через сильний вітер.