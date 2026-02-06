У Брюсселі розслідують інцидент із літаком, який почав зліт з руліжної доріжки
В аеропорту Брюсселя розслідують авіаційний інцидент, що стався ввечері 5 лютого з літаком авіакомпанії SAS Scandinavian Airlines, який помилково почав зліт із руліжної доріжки замість злітно-посадкової смуги.
Про це пише AirLive, передає "Європейська правда".
Як повідомляється, рейс з Брюсселя до Копенгагена отримав дозвіл на виліт зі смуги 07R. Однак, згідно з даними сервісу Flightradar24, літак Airbus A320neo розпочав розбіг на паралельній руліжній доріжці.
Літак розігнався до швидкості близько 200 км/год, після чого екіпаж виявив помилку та здійснив аварійне припинення зльоту.
Повітряне судно безпечно зупинилося, постраждалих серед пасажирів і членів екіпажу немає, однак після інциденту рейс було скасовано.
Літак повернувся до термінала, пасажирів висадили, а технічні служби провели перевірку гальмівної системи, яка могла зазнати значного перегріву під час різкого гальмування.
Погодні умови на момент інциденту були сприятливими: видимість перевищувала 10 км, вітер був слабким, хмарність не перешкоджала наземним операціям. Температура повітря становила +7°C, істотних змін погоди не прогнозувалося.
Представник SAS Scandinavian Airlines заявив, що авіакомпанія повністю співпрацює з бельгійськими авіаційними органами.
"Безпека є нашим абсолютним пріоритетом. Наразі ми проводимо ретельне внутрішнє розслідування спільно з місцевою владою, щоб встановити послідовність подій", – зазначили в авіакомпанії.
Причини помилки екіпажу та обставини інциденту наразі з’ясовуються.
Руліжна доріжка – частина льотного поля аеродрому, що з'єднує між собою елементи льотного поля, спеціально підготовлена та призначена для рулювання та буксирування повітряних суден.
Наприкінці листопада 2025 року аеропорт Вільнюса тимчасово не приймав рейси через літак, що з'їхав зі смуги.
Наприкінці грудня біля одного з найпопулярніших гірськолижних курортів Фінляндії великий пасажирський літак та менший з’їхали зі смуги у замети через сильний вітер.