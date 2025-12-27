Біля популярного лижного курорту Фінляндії через негоду з’їхали зі смуги два літаки

Біля одного з найпопулярніших гірськолижних курортів Фінляндії великий пасажирський літак та менший з’їхали зі смуги у замети через сильний вітер.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 16 години у суботу в аеропорту Кіттіля, що біля популярного лижного курорту Леві у Лапландії, повідомили у рятувальній службі регіону.

Через сильні пориви вітру великий літак з близько 150 пасажирами та менший, на борту якого було менше 10 людей, з’їхали зі смуги у снігові замети. Зіткнення між ними не було.

На місце прибули численні автомобілі рятувальних служб. Наразі невідомо, чи постраждав хтось із пасажирів.

