В Брюсселе расследуют инцидент с самолетом, который начал взлет с рулежной дорожки

В аэропорту Брюсселя расследуют авиационный инцидент, произошедший вечером 5 февраля с самолетом авиакомпании SAS Scandinavian Airlines, который по ошибке начал взлет с рулежной дорожки вместо взлетно-посадочной полосы.

Об этом пишет AirLive, передает "Европейская правда".

Как сообщается, рейс из Брюсселя в Копенгаген получил разрешение на вылет с полосы 07R. Однако, согласно данным сервиса Flightradar24, самолет Airbus A320neo начал разбег на параллельной рулежной дорожке.

Самолет разогнался до скорости около 200 км/ч, после чего экипаж обнаружил ошибку и осуществил аварийное прекращение взлета.

Воздушное судно безопасно остановилось, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет, однако после инцидента рейс был отменен.

Самолет вернулся в терминал, пассажиров высадили, а технические службы провели проверку тормозной системы, которая могла подвергнуться значительному перегреву во время резкого торможения.

Погодные условия на момент инцидента были благоприятными: видимость превышала 10 км, ветер был слабым, облачность не препятствовала наземным операциям. Температура воздуха составляла +7°C, существенных изменений погоды не прогнозировалось.

Представитель SAS Scandinavian Airlines заявил, что авиакомпания полностью сотрудничает с бельгийскими авиационными органами.

"Безопасность – наш абсолютный приоритет. Сейчас мы проводим тщательное внутреннее расследование совместно с местными властями, чтобы установить последовательность событий", – отметили в авиакомпании.

Причины ошибки экипажа и обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.

Рулежная дорожка – часть летного поля аэродрома, соединяющая между собой элементы летного поля, специально подготовленная и предназначенная для руления и буксировки воздушных судов.

