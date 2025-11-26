Аеропорт Вільнюса тимчасово не приймає рейси через літак, що з'їхав зі смуги

Літак із Варшави до Вільнюса після приземлення виїхав за злітну смугу, у зв’язку з цим аеропорт тимчасово не приймає на посадку повітряні судна.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Випадок стався з рейсом LOT із Варшави. Приблизно о 13:40 літак після приземлення у Вільнюсі, де настала зимова погода, та виїхав за межі злітної смуги. Ніхто з людей на борту не постраждав.

За словами пасажирів, саме приземлення минуло добре, а з’їзд зі смуги стався вже на фінальному етапі, коли швидкість була невеликою.

"Паніки не було, все минуло спокійно. Стюарди LOT діяли дуже правильно, все пояснили чітко", – поділився один з пасажирів.

В адміністрації аеропорту повідомили, що пасажирам вже віддали багаж і вони залишили аеропорт.

У зв’язку з інцидентом аеропорт Вільнюса щонайменш до 17 години за місцевим часом закрив посадкову смугу, рейси спрямовують до інших аеропортів.

Нагадаємо, 24 листопада у Литві заявили про "найнапруженішу" ніч через масований наліт повітряних куль із Білорусі; через це знову довелося закривати аеропорт Вільнюса.

Минулого тижня через такий інцидент затримався літак з очільником МЗС Литви і литовським єврокомісаром Андрюсом Кубілюсом.