Аеропорт Вільнюса тимчасово не приймає рейси через літак, що з'їхав зі смуги
Новини — Середа, 26 листопада 2025, 15:48 —
Літак із Варшави до Вільнюса після приземлення виїхав за злітну смугу, у зв’язку з цим аеропорт тимчасово не приймає на посадку повітряні судна.
Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".
Випадок стався з рейсом LOT із Варшави. Приблизно о 13:40 літак після приземлення у Вільнюсі, де настала зимова погода, та виїхав за межі злітної смуги. Ніхто з людей на борту не постраждав.
За словами пасажирів, саме приземлення минуло добре, а з’їзд зі смуги стався вже на фінальному етапі, коли швидкість була невеликою.
"Паніки не було, все минуло спокійно. Стюарди LOT діяли дуже правильно, все пояснили чітко", – поділився один з пасажирів.
В адміністрації аеропорту повідомили, що пасажирам вже віддали багаж і вони залишили аеропорт.
У зв’язку з інцидентом аеропорт Вільнюса щонайменш до 17 години за місцевим часом закрив посадкову смугу, рейси спрямовують до інших аеропортів.
Нагадаємо, 24 листопада у Литві заявили про "найнапруженішу" ніч через масований наліт повітряних куль із Білорусі; через це знову довелося закривати аеропорт Вільнюса.
Минулого тижня через такий інцидент затримався літак з очільником МЗС Литви і литовським єврокомісаром Андрюсом Кубілюсом.