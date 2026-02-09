ЗМІ: НАТО розпочне військову місію в Арктиці найближчими днями

НАТО цього тижня може розгорнути військову місію Arctic Sentry в Арктиці, зокрема Гренландії, щоб посилити свою роль у регіоні та розрядити напруженість між президентом США Дональдом Трампом і європейськими союзниками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела.

Рішення про запуск місії Альянсу в Арктиці може бути ухвалене вже цього тижня під час зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі 12 лютого.

Раніше військову місію Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") запропонували низка європейських країн. Це сталося в період загострення відносин зі США, коли американський президент Дональд Трамп наполягав над передачею Гренландії під контроль Вашингтона.

У січні європейські країни-члени НАТО оголосили, що відправляють своїх військових у Гренландію для планування майбутньої військової місії.

Тоді уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": "Жест доброї волі" Трампа. Що змусило лідера США поставити на паузу війну за Гренландію.