У Міноборони Нідерландів пояснили, чому союзники відправляють військових у Гренландію

Міністр оборони Нідерландів Рубенс Брекельманс розповів, що європейські країни направляють своїх військових офіцерів у Гренландію для розвідки та підготовки до подальших військових навчань.

Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив у мережі X.

Також міністр повідомив, що Нідерланди направляють одного військового офіцера у Гренландію для спільної розвідки із союзниками.

На основі результатів цієї розвідувальної роботи будуть розроблені подальші плани та організовані військові навчання.

А наступним кроком може стати розгортання у Гренландії більш масштабної операції НАТО під назвою Arctic Sentry. За словами міністра, це питання країни-члени Альянсу розглянуть найближчим часом. А уряд Нідерландів "позитивно" ставиться до цієї ініціативи, додав Брекельманс.

"Безпека в арктичному регіоні (включно з Гренландією) має стратегічне значення для всіх членів НАТО", – написав міністр.

Цього тижня низка європейських країн оголосили, що відправляють своїх військових у Гренландію. Це сталося на тлі заяв президента США про те, що оборона Гренландії – це "дві собачі упряжки".

Тоді уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.