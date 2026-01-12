Гренландія заявила, що її має захищати НАТО

Уряд Гренландії заявив у понеділок, 12 січня, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.

Про це пише DR, передає "Європейська правда".

На тлі систематичних резонансних заяв американського президента Дональда Трампа щодо бажання придбати Гренландію, влада острова виступила із заявою.

"Це те, чого керівна коаліція в Гренландії не може прийняти за жодних обставин", – наголосив уряд.

У заяві зазначили, що Гренландія, як частина Данського королівства, також є членом НАТО, а тому її оборона повинна здійснюватися через НАТО.

Відтак уряд тепер посилить свої зусилля, щоб забезпечити захист Гренландії під егідою НАТО.

"Усі країни-члени НАТО, включно із США, мають спільний інтерес у захисті Гренландії, і тому коаліція уряду Гренландії буде співпрацювати з Данією, щоб забезпечити, що діалог та розвиток захисту Гренландії відбуватимуться в рамках співпраці НАТО", – додали у заяві.

А гренландський премʼєр-міністр Єнс-Фредерік Нільсен, своєю чергою, заявив, що безпека та оборона Гренландії "належать до НАТО".

"Останнім часом наша країна привертає велику увагу міжнародної спільноти. У тому числі й НАТО. Наша країна має стратегічне значення, і наша безпека є важливою. Для нас. Для наших союзників. І для стабільності в Арктиці", – наголосив він.

Як раніше повідомлялося, глава МЗС Німеччини заявив про готовність його країни зробити більший внесок у військову безпеку в Арктиці.

Тим часом Трамп заявив, що система оборони Гренландії складається "з двох собачих упряжок".

Нагадаємо, Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

Водночас Трамп допустив, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

