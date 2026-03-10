Демократи погрожують заблокувати роботу Сенату, вимагаючи пояснень щодо війни проти Ірану

Група демократів у Сенаті США погрожують задіяти всі можливі інструменти для блокування ухвалення рішень у цій палаті, доки в адміністрації Трампа не погодяться дати свідчення перед комітетами стосовно війни проти Ірану.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Демократи-сенатори пригрозили задіяти "усі наявні процедурні інструменти" й перешкоджати ухваленню рішень у Сенаті, вимагаючи, щоб держсекретар Марко Рубіо, очільник Пентагону Піт Гегсет та інші топпосадовці адміністрації під присягою дали свідчення комітетам Сенату із закордонних справ та з питань збройних сил стосовно операції проти Ірану.

Зокрема, сенатори хочуть почути відповіді про очікувану тривалість війни, очікувані витрати, почути пояснення, які конкретні цілі ставить перед собою адміністрація, та якими є "правила гри", аби уникати жертв серед цивільних.

"Ми разом погодилися, що задіємо важелі, які є у нашому розпорядженні. Ми повинні були б мати слухання стосовно найбільшого залучення армії США з часів війни в Афганістані… Ми домовились, що зараз ми не дозволимо Сенату функціонувати як завжди – бо це схоже на ігнорування термінових питань", – заявив сенатор Корі Букер.

В ініціативну групу входить шість сенаторів – крім Букера, це сенатори Кріс Мерфі, Тім Кейні, Теммі Дакворт, який є ветераном війни в Іраку, Адам Шифф, Теммі Болдвін.

Демократи вже внесли п’ять резолюцій, де вимагають від адміністрації припиняти бойові дії проти Ірану, та планують влаштувати "нескінченні дебати" на цю тему у залі Сенату.

"Ми цим хочемо донести, що ми не збираємося допустити "мовчання" Сенату. Ми хочемо слухань – щоб американська громадськість почула від керівництва, чому вони вважають, що ця війна – у національних інтересах", – заявив сенатор Мерфі, додавши, що сумнівається у тому, що посадовцям Трампа вдасться бути переконливими.

Одне з опитувань засвідчило, що операцію проти Ірану підтримують лише 27% американців.

