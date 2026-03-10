Демократы угрожают заблокировать работу Сената, требуя объяснений по войне против Ирана

Группа демократов в Сенате США угрожают задействовать все возможные инструменты для блокирования принятия решений в этой палате, пока в администрации Трампа не согласятся дать показания перед комитетами относительно войны против Ирана.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Демократы-сенаторы пригрозили задействовать "все имеющиеся процедурные инструменты" и препятствовать принятию решений в Сенате, требуя, чтобы госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и другие топ-чиновники администрации под присягой дали показания комитетам Сената по иностранным делам и по вооруженным силам относительно операции против Ирана.

В частности, сенаторы хотят услышать ответы об ожидаемой продолжительности войны, ожидаемых расходах, услышать объяснения, какие конкретные цели ставит перед собой администрация, и каковы "правила игры", чтобы избегать жертв среди гражданских.

"Мы вместе согласились, что задействуем рычаги, которые есть в нашем распоряжении. Мы должны были бы иметь слушания относительно наибольшего привлечения армии США со времен войны в Афганистане... Мы договорились, что сейчас мы не позволим Сенату функционировать как всегда – потому что это похоже на игнорирование срочных вопросов", – заявил сенатор Кори Букер.

В инициативную группу входит шесть сенаторов – кроме Букера, это сенаторы Крис Мерфи, Тим Кейни, Тэмми Дакворт, который является ветераном войны в Ираке, Адам Шифф, Тэмми Болдуин.

Демократы уже внесли пять резолюций, где требуют от администрации прекращать боевые действия против Ирана, и планируют устроить "бесконечные дебаты" на эту тему в зале Сената.

"Мы этим хотим донести, что мы не собираемся допустить "молчания" Сената. Мы хотим слушаний – чтобы американская общественность услышала от руководства, почему они считают, что эта война – в национальных интересах", – заявил сенатор Мерфи, добавив, что сомневается в том, что чиновникам Трампа удастся быть убедительными.

Один из опросов показал, что операцию против Ирана поддерживают лишь 27% американцев.

Читайте также Война без гарантии успеха. Почему нападение США не изменило режим в Иране, несмотря на требования Трампа