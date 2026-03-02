Опитування: лише кожен четвертий американець схвалює дії Трампа проти Ірану

Близько 27% американців схвалюють операцію США в Ірані, внаслідок якої загинуло вище керівництво країни.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, опубліковане агенцією.

Опитування проводили з 28 лютого по 1 березня серед 1282 дорослих американців.

Згідно з результатами, 43% американців не схвалили удари США по Ірану, ще 29% – не визначилися з думкою.

55% республіканців підтримали дії президента Дональда Трампа, 32 відсотки не надали відповіді. Ще 13% прихильників Республіканської партії не схвалюють дії Вашингтона проти Ірану.

Серед демократів – 74% не підтримали операцію США, 19 відсотків утрималися від відповіді, а 7% – відповіли схвально.

Опитування також показало, що 56% американців вважають, що Трамп занадто охоче використовує військову силу для просування інтересів США. Переважна більшість демократів – 87% – дотримуються такої думки, як і 23% республіканців та 60% людей, які не ідентифікують себе з жодною з політичних партій.

Близько 45% респондентів опитування, заявили, що вони з меншою ймовірністю підтримуватимуть кампанію проти Ірану, якщо в Сполучених Штатах зростуть ціни на газ або нафту.

Тим часом рейтинг схвалення президентської діяльності Трампа дещо знизився до 39%, що на один процентний пункт нижче, ніж за даними опитування Reuters/Ipsos, проведеного 18-23 лютого.

Нагадаємо, внаслідок операції США та Ізраїлю проти Ірану загинули троє американських військових. Трамп, коментуючи втрати, заявив, що до завершення військових дій кількість загиблих військовослужбовців може зрости.

Також Трамп заявив, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Війна без гарантії успіху. Чому напад США не змінив режим в Ірані, попри вимоги Трампа