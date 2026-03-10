Швеція заарештувала російського капітана затриманого підсанкційного судна

Швеція заарештувала російського капітана суховантажного судна Caffa, яке було затримано біля міста Треллеборг минулої п’ятниці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Громадянин Росії заарештований за підозрою у використанні підроблених документів.

Прокуратура подала клопотання про арешт до суду міста Істад.

"Чоловік підозрюється в тому, що він показав кілька підозрілих підроблених морських сертифікатів, коли берегова охорона проводила обшук на судні", – йдеться у заяві.

Судно, затримане Швецією 6 березня в водах Балтійського моря, плавало під фальшивим прапором і підозрювалося в порушенні морського права та національного закону про безпеку суден через свою непридатність до плавання.

Вантажне судно Caffa перебуває під санкціями України. За даними української сторони, воно було причетне до крадіжки зерна з Криму.

Як писали, поліція Швеції повідомила одному члену екіпажу підсанкційного вантажного судна Caffa, яке затримала у Балтійському морі, про підозру.

А минулого тижня бельгійська армія, за допомогою французьких військових гелікоптерів, затримала у Північному морі нафтовий танкер Ethera, що належить російському "тіньовому флоту".