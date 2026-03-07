Швеція затримала вантажне судно із санкційного списку України

Берегова охорона Швеції затримала у Балтійському морі вантажне судно Caffa, яке перебуває під санкціями України.

Про це йдеться у пресрелізі шведської берегової охорони, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, операція із затримання судна проводилась поблизу міста Треллеборг за підтримки поліції.

Берегова охорона розпочала попереднє розслідування за підозрою в порушенні морського законодавства у зв'язку з невідповідністю судна морським вимогам.

На підставі національного та міжнародного законодавства берегова охорона вважає судно Caffa, що плаває під прапором Гвінеї, таким, що не належить жодній державі.

Тому берегова охорона вважає, що Caffa не здійснювало мирний прохід у шведських територіальних водах. Без державного прапора немає держави, яка б гарантувала безпеку та плавучість судна.

На борт судна Caffa у шведських територіальних водах піднялися національна оперативна група та національна команда берегової охорони, а також поліцейський вертоліт.

Наразі операція проводиться в морі. Берегова охорона обробляє інформацію на борту судна. Залежно від розвитку ситуації, до операції можуть долучитися й інші органи влади.

Як повідомляє SVT, судно знаходиться в санкційному списку України. За даними української сторони, судно було причетне до крадіжки зерна з Криму.

Судно ходить під гвінейським прапором, але, за даними берегової охорони, статус прапора залишається неясним.

"Шведська держава має право втрутитися в цю справу проти судна, прапор якого вкрай неясний, і ми вважаємо, що воно було зареєстровано під фальшивим прапором", – заявив Маттіас Ліндхольм, речник Берегової охорони.

Згідно з інформацією з борту судна, воно прямувало до російського Санкт-Петербурга.

Нещодавно також стало відомо, що танкер Arctic Metagaz під російським прапором, який перевозить скраплений природний газ, загорівся у Середземному морі.

А минулого тижня бельгійська армія, за допомоги французьких військових гелікоптерів, затримала у Північному морі нафтовий танкер Ethera, що належить російському "тіньовому флоту".

Судно під прапором Гвінеї було перехоплене бельгійськими збройними силами в Північному морі ввечері 28 лютого, після чого було перенаправлене в територіальні води Бельгії і затримане в порту Зебрюгге.

Прокуратура Бельгії розпочала розслідування проти затриманого танкера "тіньового флоту" РФ.