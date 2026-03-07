Поліція Швеції повідомила про підозру члену екіпажу затриманого судна

Поліція Швеції повідомила одному члену екіпажу підсанкційного вантажного судна Caffa, яке затримала у Балтійському морі, про підозру.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Шведська поліція заявила, що судно, затримане Швецією в водах Балтійського моря, плавало під фальшивим прапором і підозрювалося в порушенні морського права та національного закону про безпеку суден через свою непридатність до плавання.

За словами заступника голови Національного оперативного управління поліції Йохана Андерссона, одному члену екіпажу повідомили про підозру в порушенні національного та міжнародного законодавства.

Андерссон зазначив, що більшість з 11 членів екіпажу судна Caffa були росіянами.

Нещодавно стало відомо, що танкер Arctic Metagaz під російським прапором, який перевозить скраплений природний газ, загорівся у Середземному морі.

А минулого тижня бельгійська армія, за допомоги французьких військових гелікоптерів, затримала у Північному морі нафтовий танкер Ethera, що належить російському "тіньовому флоту".

Судно під прапором Гвінеї було перехоплене бельгійськими збройними силами в Північному морі ввечері 28 лютого, після чого було перенаправлене в територіальні води Бельгії і затримане в порту Зебрюгге.