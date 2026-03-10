ЗМІ: Туреччина попередила Іран щодо ракет у своєму небі

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у вівторок, 10 березня, провів телефонну розмову з іранським колегою Аббасом Аракчі, під час якої розкритикував Іран за порушення повітряного простору Туреччини.

Про це агентству Reuters повідомив обізнаний співрозмовник з турецького Міністерства закордонних справ, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника, глава МЗС Туреччини заявив Аракчі, що порушення повітряного простору Туреччини іранськими балістичними ракетами є неприйнятним.

Також Фідан наголосив, що Анкара вживатиме заходів проти ракет, націлених на неї.

Співрозмовник зазначив, що іранський міністр сказав Фідану, що Тегеран провів широке розслідування щодо ракет.

Минулого тижня одна із запущених Іраном балістичних ракет летіла у напрямку території Туреччини й була збита з американського есмінця.

Крім того, 9 березня Міністерство оборони Туреччини повідомило про збиття іранської ракети у повітряному просторі країни.

Також радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": ЄС між двох вогнів: як війна на Близькому Сході стала випробуванням для Європи