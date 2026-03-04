Туреччина заявила про збиття балістичної ракети, запущеної з боку Ірану

Виправлено: у початковій версії новини було помилково вказано, що ракету перехопила турецька ППО.

Міністерство оборони Туреччини заявило про збиття балістичної ракети, яка летіла з Ірану у напрямку повітряного простору країни.

Про це йдеться у заяві турецького оборонного відомства, пише "Європейська правда".

У середу, 4 березня, у Туреччині заявили про перехоплення балістичної ракети, яка була запущена з Ірану. Її перехопили сили протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розташовані у Східному Середземномор'ї, йдеться у заяві.

"Фрагмент боєприпасу, що впав у районі Дьортйол провінції Хатай, ідентифіковано як частину ракети ППО, яка перехопила загрозу після її знищення в повітрі. Унаслідок інциденту загиблих чи поранених немає", – заявили в Міноборони країни.

У Туреччині наголосили, що всі необхідні кроки для захисту території та повітряного простору країни "будуть вжиті рішуче й без зволікань".

"Нагадуємо, що залишаємо за собою право відповісти на будь-який ворожий акт, спрямований проти нашої країни", – наголосили в оборонному відомстві.

Туреччина закликала всі сторони "утриматися від будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту в регіоні".

"У цьому контексті ми продовжимо консультації з НАТО та іншими союзниками", – додали в Міноборони Туреччини.

Нагадаємо, у понеділок, 2 березня, Кіпр скасував засідання міністрів у справах ЄС після того, як іранський безпілотник завдав удару по британській авіабазі на острові.

Протягом дня 2 березня стало відомо про другу атаку безпілотників на британську авіабазу в Акротирі.

Через загрозу дрона евакуювали людей з аеропорту міста Пафос, що за 60 кілометрів від авіабази.

Через інцидент з дронами Греція оголосила про відправку двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16 на Кіпр.