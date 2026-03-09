ПРО НАТО збила балістичну ракету Ірану в повітряному просторі Туреччини

Міноборони Туреччини повідомило про збиття іранської балістичної ракети у турецькому повітряному просторі.

Про це йдеться у повідомленні відомства, передає "Європейська правда".

"Балістична ракета, випущена з Ірану, яка вторглася в повітряний простір Туреччини, була знешкоджена силами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнутими в Східному Середземномор'ї", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уламки ракети впали на порожні поля в провінції Газіантеп, але в результаті інциденту ніхто не постраждав і не отримав поранень.

"Туреччина надає великого значення добросусідським відносинам та регіональній стабільності. Однак ми ще раз наголошуємо, що всі необхідні заходи будуть вжиті рішуче і без вагань проти будь-якої загрози, спрямованої на територію та повітряний простір нашої країни", – заявили в Міноборони Туреччини.

"Ми ще раз наголошуємо на нашому застереженні всім сторонам, особливо Ірану, утримуватися від дій, які становлять загрозу регіональній безпеці та наражають на небезпеку цивільне населення", – зазначили також в офісі президента Туреччини.

Нагадаємо, минулого тижня одна із запущених Іраном балістичних ракет летіла у напрямку території Туреччини і була збита з американського есмінця.

Туреччина через інцидент викликала посла Ірану. Водночас, за даними ЗМІ, в Анкарі вважають, що її ціллю не були турецькі об’єкти.

У НАТО висловили солідарність з Туреччиною та відзначили, що реакція на інцидент є конкретною демонстрацією спроможності Альянсу захищати громадян своїх країн.