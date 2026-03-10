СМИ: Турция предупредила Иран о ракетах в своем небе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во вторник, 10 марта, провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, во время которого раскритиковал Иран за нарушение воздушного пространства Турции.

Об этом агентству Reuters сообщил осведомленный собеседник из турецкого Министерства иностранных дел, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника, глава МИД Турции заявил Аракчи, что нарушение воздушного пространства Турции иранскими баллистическими ракетами является неприемлемым.

Также Фидан подчеркнул, что Анкара будет принимать меры против ракет, нацеленных на нее.

Собеседник отметил, что иранский министр сказал Фидану, что Тегеран провел широкое расследование в отношении ракет.

На прошлой неделе одна из запущенных Ираном баллистических ракет летела в направлении территории Турции и была сбита с американского эсминца.

Турция из-за инцидента вызвала посла Ирана. В то же время, по данным СМИ, в Анкаре считают, что ее целью не были турецкие объекты.

Кроме того, 9 марта Министерство обороны Турции сообщило о сбитии иранской ракеты в воздушном пространстве страны.

