У пожежі на фермі в Нідерландах загинули близько 1000 кіз

Близько тисячі кіз загинули внаслідок великої пожежі на фермі у Нідерландах.

Про це повідомляє NOS з посиланням на місцеве видання, пише "Європейська правда".

Повідомлення про пожежу у великому хліві з близько тисячею кіз у провінції Гелдерланд надійшло близько 1:30 ночі.

Armin de Breij / SPSMedia

Пожежні бригади приїхали досить швидко, але на той час більша частина хліва була вже охоплена вогнем.

Внаслідок пожежі будівля фактично знищена, на ранок ліквідацію пожежі ще завершували.

Про постраждалих серед людей не повідомляли, причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, взимку у Нідерландах та інших країнах Європи фіксували численні спалахи пташиного грипу, у разі яких птахівникам доводиться знищувати все поголів’я на фермі.