У Чехії планують знищити понад 200 тисяч курей через хворобу

У Краловецькому краї Чехії пожежники почали ліквідацію великого пташиного господарства, яке постраждало від пташиного грипу.

Про це повідомила речниця пожежної служби Мартіна Гетцова, пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

За словами Гетцової, майже 236 тисяч курей-несучок потраплять на переробні заводи. Знищення триватиме від п'яти до семи днів, щодня в ньому братимуть участь близько 100 професійних пожежників.

Це другий за величиною ліквідація птахів на птахофермі в Чехії через пташиний грип.

Компанія, яка є однією з найбільших птахоферм в регіоні Градець-Кралове, вже заявила, що має намір якомога швидше відновити розведення.

Наприкінці грудня пташиний грип втретє вразив нідерландське місто Ейсселстейн: уражені ферми розташовані близько одна до одної.

Від епідемії потерпали птахівники по всій Європі – випадки фіксували також у Німеччині, Чехії та інших країнах. У разі виявлення спалаху на заражених фермах доводиться знищувати усе поголів’я. Низка країн для стримування поширення хвороби заборонили випускати свійську птицю надвір.

У Франції нещодавно виявили рідкісний спалах хвороби корів, рішення санслужби про знищення всього стада спричинило протистояння з фермерами.