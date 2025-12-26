У Нідерландах – третій спалах пташиного грипу за тиждень

Пташиний грип втретє вразив нідерландське місто Ейсселстейн: уражені ферми розташовані близько одна до одної.

Про це пише NOS, передає "Європейська правда".

В Ейсселстейн постраждала ферма з вирощування індиків. Вітак 24,5 тисячі тварин на фермі будуть знищені.

Також цього тижня в безпосередній близькості від ураженої ферми сталося два спалахи пташиного грипу.

У неділю постраждала ферма з 23 тисячами індиків, а напередодні Різдва – птахоферма з майже 100 тисячами тварин. Усі вони також були знищені.

Через епідемію пташиного грипу у Нідерландах з початку грудня заборонені виставки-ярмарки з птахами.

Від епідемії потерпають птахівники по всій Європі – випадки фіксуються також у Німеччині, Чехії та інших країнах. У разі виявлення спалаху на заражених фермах доводиться знищувати усе поголів’я. Низка країн для стримування поширення хвороби заборонили випускати свійську птицю надвір.

У Франції нещодавно виявили рідкісний спалах хвороби корів, рішення санслужби про знищення всього стада спричинило протистояння з фермерами.