У Нідерландах – третій спалах пташиного грипу за тиждень
Пташиний грип втретє вразив нідерландське місто Ейсселстейн: уражені ферми розташовані близько одна до одної.
Про це пише NOS, передає "Європейська правда".
В Ейсселстейн постраждала ферма з вирощування індиків. Вітак 24,5 тисячі тварин на фермі будуть знищені.
Також цього тижня в безпосередній близькості від ураженої ферми сталося два спалахи пташиного грипу.
У неділю постраждала ферма з 23 тисячами індиків, а напередодні Різдва – птахоферма з майже 100 тисячами тварин. Усі вони також були знищені.
Через епідемію пташиного грипу у Нідерландах з початку грудня заборонені виставки-ярмарки з птахами.
Від епідемії потерпають птахівники по всій Європі – випадки фіксуються також у Німеччині, Чехії та інших країнах. У разі виявлення спалаху на заражених фермах доводиться знищувати усе поголів’я. Низка країн для стримування поширення хвороби заборонили випускати свійську птицю надвір.
У Франції нещодавно виявили рідкісний спалах хвороби корів, рішення санслужби про знищення всього стада спричинило протистояння з фермерами.