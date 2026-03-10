В пожаре на ферме в Нидерландах погибли около 1000 коз
Около тысячи коз погибли в результате крупного пожара на ферме в Нидерландах.
Об этом сообщает NOS со ссылкой на местное издание, пишет "Европейская правда".
Сообщение о пожаре в большом хлеве с около тысячей коз в провинции Гелдерланд поступило около 1:30 ночи.
Пожарные бригады приехали довольно быстро, но к тому времени большая часть хлева уже охвачена огнем.
В результате пожара здание фактически уничтожено, на утро ликвидацию пожара еще завершали.
О пострадавших среди людей не сообщали, причины пожара устанавливаются.
Напомним, зимой в Нидерландах и других странах Европы фиксировали многочисленные вспышки птичьего гриппа, в случае которых птицеводам приходится уничтожать все поголовье на ферме.
