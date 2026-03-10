У МЗС Литви закликали стримати вплив Москви в Православній церкві

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що влада повинна обмежити діяльність і вплив російських спецслужб у структурах Литовської православної церкви.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Будріс висловив цю думку після того, як литовські спецслужби опублікували оцінку національних загроз, в якій йдеться про те, що Православна архієпархія Вільнюса залишається залежною від Московського патріархату, попри публічну заяву про бажання отримати більшу автономію.

"Ми повинні запобігати діяльності російських спецслужб у цій організації. Якби це була компанія, яка прагне інвестувати в стратегічний сектор, ми б перевірили, чи відповідає вона інтересам національної безпеки. Через її зв'язки з російськими службами та прямий вплив їй не було б дозволено володіти активами поблизу наших стратегічних об'єктів", – зазначив литовський міністр.

Він також вважає, що влада повинна "обережно усунути" осіб, які намагаються чинити вплив всередині організації.

Втім, радник президента Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс застеріг від того, щоб називати всю Православну церкву в Литві загрозою національній безпеці.

"Якщо ми говоримо про саботаж або дестабілізацію, то об’єктом уваги наших спецслужб має бути не сама Православна церква, а ті особи, які можуть бути причетні до вербування або інших видів діяльності", – наголосив він.

Нещодавно литовська розвідка заявила, що Росія розширює військові підрозділи на кордоні з НАТО, надаючи їм бойовий досвід в Україні, і може використовувати їх як центри в конфлікті з Альянсом після війни.

А Науседа заявив, що в нинішній геополітичній ситуації стверджувати, що Литва є островом безпеки, було б безвідповідально і наївно.