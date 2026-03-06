Литва каже, що Росія розширює військові підрозділи на кордонах НАТО

Росія розширює військові підрозділи на кордоні з НАТО, надаючи їм бойовий досвід в Україні, і може використовувати їх як центри в конфлікті з Альянсом після війни.

Про це заявила литовська розвідка в п'ятницю у своїй щорічній оцінці загроз безпеці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уздовж усього кордону з НАТО бригади розширюються до дивізій, формуються нові військові з'єднання, а в Калінінградській області, що входить до Ленінградського військового округу, розвивається військова інфраструктура.

За даними розвідки, більша частина новосформованих підрозділів російських збройних сил укомплектована не повністю і створюється поетапно, оскільки не вистачає особового складу, бойової техніки та інфраструктури. Новосформовані підрозділи та призначена для них техніка не залишаються в місцях постійної дислокації, а відправляються брати участь у бойових діях проти України.

Якщо санкції будуть зняті, Росія буде готова до "широкомасштабного військового конфлікту" з НАТО через шість років, йдеться в оцінці розвідки.

"Росія, ймовірно, створить не тільки на 30-50 відсотків більшу армію, ніж мала до війни, але й відносно сучасну. Стратегічні запаси зброї та боєприпасів будуть повністю відновлені. Росія буде готова до звичайного військового конфлікту з НАТО", – йдеться в доповіді литовської розвідки.

Зміщення балансу сил в Європі на свою користь, а також повне підкорення України залишаються головними цілями Росії, йдеться в доповіді.

Російська військова промисловість була розширена за допомогою Китаю, що дозволило Москві зменшити свою залежність від західних технологій. Після війни надлишок озброєння призведе до "наслідків для глобальної безпеки", йдеться у звіті.

У доповіді згадуються вибухи посилок у 2024 році, в яких литовські посадовці звинуватили російську військову розвідку.

Розвідка Литви вважає, що доки Росія присвячує більшу частину своїх ресурсів війні проти України, її здатність становити пряму військову загрозу для Литви та інших країн НАТО залишається обмеженою.

Нещодавно розвідка Естонії у своєму щорічному звіті заявила, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на будь-яку державу НАТО цього чи наступного року, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили, побоюючись європейського переозброєння.

Наприкінці лютого міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив, що агресія Росії проти країн східного флангу НАТО дуже дорого коштуватиме цим державами.