Президент Литви: було б наївно стверджувати, що ми є свого роду острівцем безпеки

Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що в нинішній геополітичній ситуації стверджувати, що Литва є островом безпеки, було б безвідповідально і наївно.

Заяву Науседи наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Його коментар стосувався оцінки загроз національній безпеці, яку нещодавно представила литовська розвідка.

Як зазначив литовський президент, подальші дії визначать, наскільки стійкою буде Литва до можливих атак і конфліктів.

"Геополітична ситуація, безумовно, не стає легшою, вона залишається напруженою, вона набуває нових відтінків. У міру зміни ситуації ми бачимо появу нових осередків напруженості в світі. У цій ситуації стверджувати, що ми є свого роду островом безпеки, було б вкрай безвідповідально і, я б навіть сказав, наївно", – сказав Науседа.

За його словами, Литва доклала величезних зусиль для зміцнення своєї безпеки за останні чотири роки війни в Україні.

"Але ми продовжуємо змагатися з часом. У нас є певний період часу, протягом якого ми зобов'язані належним чином підготуватися, щоб стримати можливі дії недружніх сил проти Литви. Я переконаний, що ми це зробимо", – додав президент Литви.

Нагадаємо, у щорічній оцінці литовської розвідки йшлося, що Росія розширює військові підрозділи на кордоні з НАТО, надаючи їм бойовий досвід в Україні, і може використовувати їх як центри в конфлікті з Альянсом після війни.

Водночас голова Другого департаменту оперативних служб (ДДОС) Міндаугас Мажонас зазначив, що хоча Росія проводить військову реформу і прагне нарощувати свою військову міць, це не означає, що війна між Росією і НАТО запланована і неминуча.