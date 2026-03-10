В МИД Литвы призвали сдержать влияние Москвы в Православной церкви

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что власти должны ограничить деятельность и влияние российских спецслужб в структурах Литовской православной церкви.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Будрис высказал это мнение после того, как литовские спецслужбы опубликовали оценку национальных угроз, в которой говорится, что Православная архиепархия Вильнюса остается зависимой от Московского патриархата, несмотря на публичное заявление о желании получить большую автономию.

"Мы должны предотвращать деятельность российских спецслужб в этой организации. Если бы это была компания, которая стремится инвестировать в стратегический сектор, мы бы проверили, соответствует ли она интересам национальной безопасности. Из-за ее связей с российскими службами и прямого влияния ей не было бы разрешено владеть активами вблизи наших стратегических объектов", – отметил литовский министр.

Он также считает, что власти должны "осторожно отстранить" лиц, которые пытаются оказывать влияние внутри организации.

Впрочем, советник президента Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матульонис предостерег от того, чтобы называть всю Православную церковь в Литве угрозой национальной безопасности.

"Если мы говорим о саботаже или дестабилизации, то объектом внимания наших спецслужб должна быть не сама Православная церковь, а те лица, которые могут быть причастны к вербовке или другим видам деятельности", – подчеркнул он.

Недавно литовская разведка заявила, что Россия расширяет военные подразделения на границе с НАТО, предоставляя им боевой опыт в Украине, и может использовать их как центры в конфликте с Альянсом после войны.

А Науседа заявил, что в нынешней геополитической ситуации утверждать, что Литва является островом безопасности, было бы безответственно и наивно.