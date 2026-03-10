Німеччина сумнівається у швидкому закінченні війни з Іраном, про яке казав Трамп

Канцлер Фрідріх Мерц та міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль висловили скептицизм щодо можливого швидкого закінчення війни в Ірані, яке раніше вважав можливим президент США Дональд Трамп.

Як відомо, 9 березня Трамп висловив впевненість в інтерв'ю CBS News у тому, що війна США з Іраном "практично завершена".

"Я думаю, що війна практично завершена. (…) У них немає флоту, немає засобів зв’язку, у них немає військово-повітряних сил. Їхні ракети розкидані по всій території. Їхні дрони вибухають всюди, включно з місцями їхнього виробництва. Якщо подивитися, у них нічого не залишилося. У військовому сенсі у них нічого не залишилося", – сказав він.

Втім, у Німеччині ставляться до таких заяв американського президента скептично.

"Перш за все, ми стурбовані тим, що, очевидно, немає спільного плану щодо того, як швидко і переконливо закінчити цю війну", – сказав Мерц.

А Вадефуль зауважив, що США як і раніше зосереджені на зменшенні військового потенціалу Ірану, "який становить загрозу для його сусідів, а також для Європи, таким чином, щоб ця небезпека більше не існувала".

"Ці атаки триватимуть доти, доки ця мета не буде досягнута або іранська сторона не продемонструє серйозну готовність до переговорів", – вважає він.

На думку Вадефуля, європейці повинні чекати на момент, коли з'явиться серйозна можливість розпочати переговори.

Нагадаємо, очільник Пентагону Піт Гегсет анонсував, що вівторок, 10 березня, буде "найінтенсивнішим днем" американських атак по Ірану.

За даними ЗМІ, радники президента США закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.

